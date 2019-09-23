بالفيديو المؤثر: أراد أن يطلبها للزواج بطريقة مميزة، غطس في اعماق البحر.. ووقعت الكارئة!

A + A -

غرق شاب أمريكي أثناء عرض الزواج على حبيبته، لتتحول لحظة رومانسية إلى مأساة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختار ستيفن عرض الزواج على كينيشا تحت الماء، وفي الفيديو يمكن رؤية كيف فاجأها بالكشف عن خطاب كتبه بنفسه يقول فيه: "لا يمكنني حبس أنفاسي بما يكفي لأخبرك كل ما أحبه بشأنك، ولكني أحبك كل يوم أكثر".

وذلك قبل أن يكشف عن الجانب الآخر من الخطاب الذي يعرض فيه الزواج على كينيشا ويقدم لها خاتمًا، إلا أنه سرعان ما تحولت تلك اللحظة الرومانسية إلى مأساة، حيث ذكرت التقارير أن "ستيفن" مات غرقًا أثناء تقديم عرض الزواج.

وأضافت الصحيفة أن ستيفن ويبر جونيور، من ولاية لويزيانا، كان برفقة حبيبته، كينيشا أنطوان، في عطلة بتنزانيا، عندما قرر عرض الزواج عليها بطريقة مميزة لا تُنسى.

وأعربت، كينيشا، عن حزنها وكشفت عن الواقعة المأساوية على فيسبوك، أمس الجمعة، وقالت: "لا يوجد ما يكفي من كلمات لتصف روحك الجميلة، لطالما كنت نورًا ساطعًا لكل من تصادفه".

وأضافت "لم تخرج من تلك الأعماق لتسمع جوابي، نعم، نعم سأتزوجك، لم تتسن لنا الفرصة للاحتفال ببداية حياتنا معًا، فقد تحول أجمل أيام حياتنا إلى أسوئها، وبأقسى طريقة ممكنة، أحبك كثيرًا وسأظل أحبك إلى الأبد".

وتعليقًا على الحادث، قال مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية: ”بلغتنا تقارير عن وفاة مواطن أمريكي في تنزانيا، خالص التعازي للأسرة، ونحن على استعداد لتقديم المساعدات والدعم اللازم“.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن كيفية وقوع حادث الغرق، ولا تزال التحقيقات جارية.