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بومبيو: يجب التحقيق مع بايدن في هذه الحالة

23
SEPTEMBER
2019
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه من الضروري أن يتم فتح تحقيق مع جو بايدن، إذا اثبتت الأدلة أنه تدخل على نحو غير ملائم لحماية ابنه من تحقيق في أوكرانيا.
 
وجو بايدن هو المنافس الديمقراطي الأبرز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، وكان يشغل منصب نائب الرئيس السابق.
 
 
وقال بومبيو لشبكة "أيه. بي. سي": "أعتقد أن بايدن لو تصرف على نحو غير ملائم، إذا كان يحمي ابنه وتدخل لدى القيادة الأوكرانية بطريقة فاسدة، أعتقد أننا بحاجة لمعرفة حقيقة ما حدث".
 
وأضاف بايدن، أمس السبت، أنه يجب التحقيق في تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.
 
وتابع بايدن، وقد بدا عليه الغضب في أثناء تجمع انتخابي في ولاية أيوا، أمس السبت: "هذا يبدو استغلالا للسلطة بصورة فجة. أن تتصل هاتفيا بزعيم بلد يتطلع للحصول على مساعدات من الولايات المتحدة وتتحدث بشأني، هذا تصرف مشين"، بحسب وكالة "رويترز".
 
 
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي السابق: "ترامب يقوم بذلك لأنه يعلم أنني سأهزمه ببساطة ويلجأ لاستغلال سلطته مستخدما كل أجهزة الرئاسة محاولا فعل أي شيء يشوه سمعتي".
 
ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو / تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
 
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.
 
 
وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.
 
وأقر بايدن بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.
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