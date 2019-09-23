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من هو مارشال بيلنغسلي؟

23
SEPTEMBER
2019
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لقد تمّت الموافقة على تعيين مارشال بيلنغسلي من قبل مجلس الشيوخ الأميركي ، في حزيران 2017 ، ليكون مساعدا لوزير الخزانة.


يترأس مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. وفي دوره هذا، يعمل مع أعضاء من مجتمع الأمن القومي في جميع أنحاء الولايات الأميركية ومع الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص لتحديد التهديدات المطروحة أو المتقدمة عن طريق التمويل غير المشروع ومعالجتها. وتشمل مجالات عمله عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة داخليا وعبر الحدود.

قبل توليه هذا الدور، عمل السيد بيلينغسلي من العام 2009 إلى العام 2017، مديراً إدارياً لشركة ديلويت للخدمات الاقتصادية، حيث كان يدير مجموعتها للخدمات الاستخبارات الفيدرالية التجارية. أدار إجراءات تأمين المتطلبات، نيابة عن مجموعة واسعة من العملاء الفيدراليين وشركات Fortune 500. تخصّص في التحقيق في هياكل الملكية لأصحاب المصلحة، إضافة إلى إسداء المشورة للشركات بشأن المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمعاملات مع طرف ثالث، وخاصة في الأسواق الخارجية. كما شغل منصب مستشار خارجي لعدد من شركات الطيران والدفاع والأمن.

يحمل السيد بيلنغسلي شهادة بكالوريوس في الآداب من كلية دارتماوث وماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر بجامعة تافتس. تمّ تكريمه بصليب تيرا ماريانا من قبل رئيس إستونيا؛ وصليب الفارس من قبل رئيس بولندا؛ وصليب وسام الاستحقاق للجمهورية التشيكية. حصل على ميدالية الدفاع عن الخدمة العامة المتميزة من قبل وزير الدفاع الأميركي. كما تم تكريمه ايضا من قبل وزير البحرية الأميركي بوسام الخدمة العامة المتميزة.

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