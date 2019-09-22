living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سكان "عاصمة النور" يصرخون: باريس تحولت إلى صندوق قمامة

22
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



رغم أنها ملقبة بـ"عاصمة النور"، رصد تقرير صحفي مخاوف قطاع من سكان باريس من تحول المدينة إلى "مقلب قمامة كبير" على حد أوصافهم.

وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية معاناة عدد من أحياء باريس، جراء الانتشار غير المسبوق للقمامة.

وقال المصدر إن شارع "سان مارتن" الشهير المؤدي إلى ساحة الجمهورية يعيش حالة مأساوية، رغم أنه خضع "لعمليات تجميل" بقيمة تجاوزت 20 مليون يورو قبل 6 سنوات.

وتابعت الصحيفة، أن "المشردين منتشرون والأزبال ملقاة في كل أركان الشارع"، مشيرة إلى أن الحال نفسه تعيشه عدد من شوارع "المدينة الرومانسية".

وحسب وصف السكان، فإن الحالة التي وصلت إليها باريس جعلتها مدينة "قذرة"، فيما وصفها بعض قاطنيها بـ"صندوق القمامة".

والسبت، أطلقت بعض منظمات المجتمع المدني حملة لتنظيف شوارع وأزقة باريس، وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للتنظيف".

وقال ماثيو فريزر، أستاذ التواصل بالجامعة الأميركية في باريس، إن المدينة في الحاجة إلى سياسة "قوية" لجعل شوارعها أكثر نظافة وأمانا.

وأضاف: "باريس تعيش فوضى كبيرة، لا شيء فيها منظم. لا أعتقد أن الباريسيين يلاحظون ذلك لأنهم السبب فيها، لكن إذا كنت قادما من الخارج فالأكيد أنك ستكتشف الفرق".

يشار إلى أن الباريسيين سيصوتون، في مارس المقبل، على رئيس بلدية جديد، على أن تكون النظافة على رأس اهتماماته، لا سيما أن المدينة تستعد لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout