ظريف: البادئ بالحرب مع ايران لن يكون هو من ينهيها

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حذّر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان البادئ بالحرب مع ايران لن يكون هو من ينهيها.





وفي حوار اجرته معه قناة "سي بي اس" اكد ظريف بان ايران لن تكون البادئة بالحرب وحذر قائلا، "انني على ثقة بان من يبدا الحرب (مع ايران) لن يكون هو من ينهيها" ردا على سؤال وهو هل انتم واثقون من انكم يمكنكم الحيلولة دون وقوع الحرب؟.

واضاف، ان معنى هذا الكلام هو ان هذه الحرب سوف لن تكون محدودة.

وفي الرد على سؤال اخر وهو هل ان تواجد ظريف في نيويورك رغم الحظر الاميركي يعد مؤشرا لرغبة اميركا بالتفاوض ؟ قال، ليس بالضرورة ان يكون الامر كذلك.

واضاف، ان اميركا اصدرت تاشيرة الدخول كونها البلد المضيف لمقر منظمة الامم المتحدة وهي متعهدة باصدار تاشيرات الدخول لمندوبي الدول الاعضاء. لقد ورد في رسالة الحقت بتاشيرة الدخول لي بانني لا احظى بشروط الحصول على التاشيرة لكنهم ذكروا بانهم اصدروا اعفاء في هذا الصدد.

وقال ظريف، انه بناء علىه فقد ارادوا ان اعلم بانه ليس من المقرر ان اكون هنا.

وفي الرد على سؤال حول عزم اميركا ارسال قوات ومعدات عسكرية الى السعودية قال، لا اعتقد بان مثل هذه الاستعراضات ستكون مجدية. اعتقد بان الامر الذي يمكنه ان يكون مساعدا هو انهاء حرب اليمن.