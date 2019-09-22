الحوثيون: طيران التحالف شن 39 غارة خلال 12 ساعة

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قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، إن قوات التحالف العربي كثفت غاراتها الجوية عقب إعلان الجماعة مبادرة سلام تضمنت إيقاف استهداف السعودية مقابل وقف التحالف عملياته العسكرية



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد، يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "حصيلة اعتداء طيران العدوان على بلدنا في عدد من المحافظات اليمنية خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 39 غارة جوية".

من جانبه أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية (حكومة الرئيس هادي)، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر"، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تحصينات لـ"أنصار الله" في شجع ومربع الحماد في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة.

وأوضح أن تلك التحصينات تستخدمها الجماعة كنقطة للتجمع وحشد التعزيزات وتخزين الأسلحة باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش في الصفراء.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء بصعدة.