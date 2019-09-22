هکذا ردت ايران على إتهامات السعودية حول هجمات ارامكو

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رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الإتهامات المطروحة من قبل بعض المسؤولين السعوديين حول الهجوم على منشآت ارامكو النفطية.

وفي تعليق له في الموقع الاعلامي بوزارة الخارجية، رفض موسوي بقوة الاتهامات الفارغة والمكررة التي ساقها بعض المسؤولين السعوديين حول المسؤولية في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، واعتبرها بانها تفتقد لاي مصداقية.

واضاف، للاسف ان الحكومة السعودية وفي ظل اوهام عداء ايران لها والتهرب من الواقع والحقائق القائمة تسعى على الدوام عبر طرح اسم ايران لالقاء مسؤولية هزائم السعودية عليها.

ونصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية الحكومة السعودية، بدلا عن توجيه الاتهامات الفارغة والتي لا اساس لها للاخرين، للعمل سريعا على انهاء الحرب المدمرة في اليمن والتي لم تسفر سوى عن قتل الابرياء ودمار هذا البلد.

يذكر ان منظومات باتريوت الامريكية المنتشرة في الاراضي السعودية فشلت في التصدي لطائرات مسيرة يمنية استهدفت بدقة عالية قبل اسبوع منشأتي بقيق وخريص النفطيتين السعوديتين ما ادى الى وقف اكثر من نصف انتاج النفط السعودي حيث دفعت هذه الفضيحة المدوية بامريكا والسعودية الى توجيه الاتهامات لايران بالوقوف وراء الهجوم على ارامكو.