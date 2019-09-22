الحوثي: سنشن ضربات أكثر إيلاما وأشد فتكا في عمق السعودية دون خطوط حمراء

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أكد زعيم "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة ستتخلى عن استهداف السعودية حال وقفها "العدوان" على اليمن، لكنها ستكثف عملياتها إذا استمرت هجمات التحالف العربي.



وقال الحوثي، في كلمة ألقاها مساء أمس بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014: "لقد أثمرت تضحيات شعبنا وصبره وصموده نصرا وقوة، والعدو اليوم أكثر تراجعا وضعفا من أي وقت مضى. وكل ما يقوم به شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه واستقلاله يستند إلى الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية التي لا مثيل لها".

وتابع الحوثي: "نوجه النصح لتحالف العدوان بالتوقف عن عدوانهم والاعتبار بما قد وصلوا إليه من الفشل الذريع. بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيش واللجان الشعبية الضربات التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيرة والصواريخ".

لكنه أردف مهددا: "مع استمرار القصف والحصار والعدوان، فإن الضربات الأكثر إيلاما وأشد فتكا والأكبر تأثيرا ستصل إلى عمق مناطقهم ولا خطوط حمراء في هذا السياق".