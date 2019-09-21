مفاجأة - دم فتاة يتحوّل إلى اللون الأزرق... لهذا السبب!

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استيقظت فتاة أميركية تبلغ من العمر 25 عاماً لتجد نفسها تعاني من إرهاق وضيق فى التنفس، فأسرعت إلى قسم الطوارئ فى إحدى المستشفيات فى ولاية "رود آيلاند".



وبعد فحصها، تفاجأ الأطباء بأنّ دمها تحوّل إلى اللون الأزرق واستنتجوا أنّ السّبب وراء هذه الظّاهرة هو موت نهايات الأعصاب فى الجلد وذلك بسبب استخدامها لكمية كبيرة من مخدر موضعى وهو " البنزوكين" بهدف معالجة آلام الأسنان .



وما حدث لها هو اضطراب دموي نادر يتم تشخيصه طبياً باسم "ميتهيموغلوبينية الدم Methemoglobinemia " وهو يتسبب فى إنتاج كميات غير طبيعية من الميتهيموغلوبين، حيث ينقل الهيموغلوبين الأكسجين إلى الأنسجة ولكن ليس بفاعلية.



وتلقت الفتاة الأميركية العلاج فور تشخيص حالتها وخلال دقائق شعرت بتحسن من دون أي مضاعفات.