قتلى بتحطم حافلة سياحية في يوتا الأميركية

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ذكرت شرطة الطرق السريعة في ولاية يوتا الأميركية أن حافلة تقل سياحا يتحدثون الصينية تحطمت اليوم الجمعة قرب متنزه برايس كانيون الوطني مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 شخصا بجروح خطيرة.

وقال جندي بدورية تعمل على الطرق السريعة بالولاية لرويترز عبر الهاتف إن ملابسات الحادث، الذي وقع نحو الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي على الطريق 12 إلى الغرب مباشرة من المتنزه، لم تتضح بعد.

لكن رئيس شرطة مقاطعة جارفيلد ليلاند بولوك قال لشبكة تلفزيون محلية إن الحافلة هوت من على طريق سريع قرب متنزه برايس كانيون.

وقال الجندي إن جزءا من الطريق السريع حيث وقع الحادث أغلق في الاتجاهين في حين فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحادث مشيرا إلى

أن من المحتمل أن يظل الإغلاق "لفترة من الوقت".