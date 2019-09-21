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دولة أسيوية تضع قيودا على "حفلات الزفاف"

21
SEPTEMBER
2019
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فرض برلمان أوزبكستان قواعد على مراسم حفلات الزفاف بالبلاد شملت تحديد فرقتين موسيقيتين و3 سيارات فارهة للموكب كحد أقصى فضلا عن اقتصار عدد الضيوف على 250 فردا، وذلك بهدف الحد من البذخ والإفراط في الإنفاق والسخط الاجتماعي.
 
ورغم أن متوسط الدخل بالعاصمة طشقند أو بالمدن الرئيسة الأخرى في البلد الواقع بوسط آسيا يبلغ ما بين 200 و300 دولار شهريا، إلا أن أسر العروس أو العريس تنفق على الأرجح نحو 20 ألف دولار على الزفاف.
 
وتجلب هذه الأموال في الغالب بالاقتراض من أصدقاء وأقارب على أن ترد خلال السنوات التالية.
 
ونقل موقع "كون دوت يو زد" الإخباري المحلي عن عضو البرلمان، إقبال ميرزو، قوله، الجمعة، في تعليقه على القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل: "حفلات الزفاف لدينا وصلت إلى المستوى الذي يمكن أن تسبب فيه إفلاس البلاد دون أي حرب".
 
ويعيش كثير من أبناء أوزبكستان في الخارج وبالأخص في روسيا لدعم أسرهم داخل أوطانهم وتذهب معظم أموالهم على أعمال تجديد المنازل وحفلات الزفاف.
 
وانتقد رئيس البلاد، شوكت ميرضيائيف، حفلات العرس المترفة قائلا إنها تتسبب كثيرا في وفاة أفراد في الخمسينيات من أعمارهم بسكتات دماغية وأزمات قلبية بسبب تخلفهم عن سداد ما عليهم من ديون.
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