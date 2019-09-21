لحظات مرعبة داخل طائرة هوت بشكل مفاجئ من ارتفاع 12 ألف متر (صور)

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واجه ركاب رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" لحظات من الرعب عندما سقطت الطائرة التي كانوا على متنها فجأة، ما دفعهم إلى إرسال رسائل عاطفية لأفراد عائلاتهم.

وهوت طائرة الرحلة 2352، عندما كانت في طريقها إلى فلوريدا، في أقل من سبع دقائق من ارتفاع نحو 11800 متر إلى 3000 متر، وفقا لتقارير WSB-TV.

والتقط العديد من الركاب، وسط الفوضى، صورا ومقاطع فيديو توثق اللحظات المرعبة، بينما راسل آخرون أفراد عائلاتهم خوفا من حدوث الأسوأ.

ووقع الحادث، ليل الأربعاء 18 سبتمبر، وتظهر الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة الهلع والرعب التي عاشها الركاب لبضع دقائق.

واعتذر متحدث باسم الشركة للركاب موضحا أن الطائرة واجهت مشكلة في الضغط في المقصورة، ما أجبر الطيارين على النزول إلى ارتفاع أكثر أمانا "كإجراء وقائي".

وهبطت الطائرة بأمان في مطار تامبا الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم تقييم وضعها من قبل فنيي الصيانة.