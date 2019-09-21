عرض الديك الناجي من حريق كاتدرائية نوتردام

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أمام كاتدرائية نوتردام الكثير لتتعافى من الحريق المدمر لكن ديكا من النحاس كان ذات يوم يعلو برجها يذكر بأن الكاتدرائية لم تفقد كل شيء.

الديوك رمز فرنسا. الطائر الصغير الذي زين برج نوتردام سقط على الأرض في أبريل/ نيسان بعد الحريق الذي أدى إلى انهيار البرج والسقف.

الحرارة المرتفعة والسقوط من مسافة عالية شوهها الديك لكنه نجا وسيعرض أمام الجمهور في نهاية الأسبوع الجاري.

وصرح فرانك ريستر وزير الثقافة الفرنسي أن الديك "شاهد على ما حدث في هذا الحريق المروع."

وقال إن العمل على استقرار أساس الكاتدرائية مستمر ومن غير المتوقع بدء الترميم قبل عدة أشهر على الأقل.

وستغلق الكاتدرائية أمام الجمهور لعدة سنوات.