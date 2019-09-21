الكشف عن مخبأ أبو بكر البغدادي الجديد

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لا تزال السلطات العراقية تتقصى أثر زعيم تنظيم "داعش"، المتواري عن الأنظار أبو بكر البغدادي، على الرغم من تقهقر التنظيم واقتصار تحركاته على بعض الاستهدافات المنفردة للقوى الأمنية العراقية.

فبعد أيام قليلة على أحدث تسجيل صوتي للبغدادي، حددت وزارة الداخلية العراقية مكاناً جديداً لتواجد زعيم التنظيم. وأفادت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية الجمعة أن " البغدادي" يتواجد غرب سوريا.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ابو علي البصري قوله إن "الإرهابي ابراهيم عواد السامرائي الملقب بـ أبو بكر البغدادي متواجد حاليا في أحدى مناطق سوريا الغربية".

كما أوضح أن "قياديين في التنظيم هربوا باتجاه تركيا وشمال افريقيا بأوامر مباشرة من البغدادي، فيما يتواجد عدد من الارهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية".

يذكر أن البغدادي كان ظهر الأسبوع الماضي في تسجيل جديد نشرته مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية للتنظيم. وحث "الزعيم" المختبئ في رسالة صوتية أنصاره على تحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا بسبب صلاتهن بداعش، مؤكداً أن عمليات التنظيم مستمرة وتجري بشكل يومي.