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ترامب يحاول إطاحة خصمه جو بايدن بفضيحة بأوكرانيا

21
SEPTEMBER
2019
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.
 
وأضافت الصحيفة أن ترامب حث زيلينسكي في محادثة هاتفية جرت في يوليو تموز نحو ثماني مرات للعمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق بشأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.
 
ويطالب بايدن ترامب بنشر نص محادثة هاتفية كشف عنها عميل في الاستخبارات الأميركية، قد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد أفراد عائلته.
 
وقال بايدن في بيان "إذا كانت هذه الاتّهامات صحيحة" فإنّ ذلك يعني أن "لا حدود لنيّة الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة بلادنا"، مطالباً الرئيس الأميركي "بالحدّ الأدنى" بأن "ينشر فوراً نصّ المحادثة الهاتفيّة، حتى يتسنّى للشعب الأميركي أن يحكم على ذلك بنفسه.
 
وتشير تقارير بأن ترامب هدد أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية بأكثر من 250 مليون دولار لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية... لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب 2020".
 
وأثار ترامب، وبعض أعضاء الحزب الجمهوري تساؤلات حول ما إذا كانت حصول هنتر بايدن على وظيفة عضو في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز بمثابة تعارض في المصالح.
 
وبحسب التقارير، فقد انضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة الأوكرانية في 2014 بعد فترة وجيزة من زيارة قام بها والده لأوكرانيا.
 
وتباهى بايدن في 2016، عندما كان نائبا لرئيس الولايات المتحدة، بأنه هدد بتعليق ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لأوكرانيا ما لم تعزل المدعي العام، فيكتور شوكين، الذي كان يواجه اتهامات بالفساد.
 
وكان شوكين، الذي أُقيل من منصبه بعد فترة وجيزة من تهديدات بايدن، قد فتح تحقيقا يتعلق ببورسيما رغم أنها كانت متوقفة عن العمل أثناء وجوده في منصبه.
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