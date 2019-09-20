ترامب يهدّد بإطلاق الجهاديين المعتقلين في سوريا على حدود أوروبا

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هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل جهاديين تعتقلهم قوات حليفة لواشنطن في سوريا وإطلاقهم على حدود أوروبا إذا لم تبادر فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى استعادة رعاياها من بينهم.



وقال ترامب للصحافيين لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون: "أنا هزمت دولة الخلافة".



وأضاف: "والآن لدينا الآلاف من أسرى الحرب ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية" في إشارة إلى المقاتلين الأجانب في التنظيم المتطرف المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية .



وتابع ترامب: "نطلب من الدول التي أتوا منها في أوروبا أن تستعيد أسرى الحرب".