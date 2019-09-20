ترامب يعقد "اجتماعا لطيفا" مع مارك زوكربيرغ في البيت الأبيض

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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في البيت الأبيض.

وكتب ترامب على "تويتر" عقدت "اجتماعا لطيفا" مع زوكربيرغ.

هذا وقد نشر ترامب صورة له وهو يصافح زوكربرج في المكتب البيضاوي.

هذا وقد طلبت اللجنة القانونية في الكونغرس الأمريكي تقديم وثائق وتسجيلات اتصالات رؤساء أكبر أربع شركات تكنولوجيا أمريكية جزء من تحقيقات لمكافحة الاحتكار، وقد تم إرسال طلب إلى فيسبوك وغوغل وأمازون.

يطلب من الشركات تقديم البيانات، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية وسجلات المحادثات الهاتفية لمجلس الإدارة، في موعد لا يتجاوز 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019.