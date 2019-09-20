صورة مفاجئة تخرق البروتوكول الرئاسي... ماذا يحمل ترامب سرا في سفره

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فوجئت وسائل الإعلام العالمية بصورة "غريبة" تم التقاطها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصورة سرية خلال سفره.

وأظهر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي، وهو يصعد على سلم الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، ويتدلى من جيبه الخلفي أوراق من الدولارات.

ومن المعروف أن منصب الرئيس الأمريكي، من المفترض ألا يحمل في جيبه نقودا ورقية ولا يعطي أحدا، ولو على سبيل "البقشيش" نقودا.

ولكن في الصورة ظهرت بصورة جلية أوراق من فئة الـ20 دولارا أمريكيا تتدلى من الجيب الخلفي لترامب.

ورد ترامب على أسئلة الصحفيين حول تلك الصورة التي أظهرت الدولارات، بقوله: "ذلك تقليد أتبعه من قبل ما أصبح رئيسا".

وأوضح: "لا أحمل محفظة منذ فترة، لأني توقفت منذ فترة طويلة عن استعمال بطاقات الاعتماد أو الائتمان".

وأردف: "أفضل أن يكون معي على الدوام بعض المال نقدا، أحب في بعض الأحيان تقديم البقشيش في الفنادق".

واستمر: "أعلم أنه من الأفضل ألا يقوم رئيس الولايات المتحدة بذلك الأمر، لكني أحب ترك البقشيش".