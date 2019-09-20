living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماكرون يعلن أن احتجاجات "السترات الصفراء" أفادته

20
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن احتجاجات "السترات الصفراء" أفادته لأنها ذكّرته بأي شخص يجب عليه أن يكون.
 
وقال ماكرون في مقابلة لمجلة "تايم": "بطريقة ما، أفادتني "السترات الصفراء" لأن هذه الأحداث ذكّرتني بأي شخص يجب أن أكون".
 
وأضاف ماكرون: "مهمتي الآن هي الاستماع للناس أكثر بكثير من فترة بداية رئاستي".
 
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود وأسعار الغاز، لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطلبية شاملة.
 
وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين.
 
 وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو "السترات الصفراء" على التظاهر أسبوعيا، معتبرين بأن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة.
 
ويواصل مستخدمو الطرق النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من التدابير التي أعلنتها القيادة الفرنسية لتهدئة الوضع. وفي الكثير من الأحيان، ترافق الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout