living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سيدة ماكدونالدز" ترد على طلب رونالدو.. "أين الدعوة؟"

20
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن مر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بطفولة صعبة للغاية، كونه لم يكن يملك آنذاك الأموال الكافية للحصول على بعض ساندوتشات الهامبرغر، في اعترافه خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج "صباح الخير بريطانيا".
 
وخلال حديثه، أكد رونالدو أن هناك عدة فتيات كن يعملن آنذاك في سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة كن يمنحنه الطعام، مشيرا إلى أنه يود أن يلتقي بهن ويدعوهن إلى تناول وجبة العشاء.
 
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن إحدى محطات الإذاعة أنها التقت إحدى تلك السيدات، التي ذكرها رونالدو خلال المقابلة، وقصت ما حدث مع نجم يوفنتوس آنذاك.
 
وذكرت السيدة، وتدعى باولا ليكا: "ظهر عدد من الأطفال أمام الكشك يرغبون في تناول الطعام، وعندما كان هناك ساندوتشات هامبرغر متوفرة وزائدة عن الحاجة كان يأذن لنا مديرنا بمنحها إلى هؤلاء الأطفال. كان كريستيانو رونالدو أحد هؤلاء الأطفال وكان أكثرهم خجلا".
 
وأضافت "زوجي نعم كان يعلم ذلك، من الرائع أن يعود رونالدو بالزمن ويُظهر تواضعه".
 
وتابعت: "فيما يتعلق بالعشاء، فإذا وصلت دعوة بالتأكيد سأكون حاضرة وسأقبلها، وأول ما سأقوم به هو توجيه الشكر له، وسيكون لدينا وقت لتذكر تلك اللحظات".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout