ظريف يهدد "بحرب شاملة" في حال توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

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هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف،"بحرب شاملة" في حالة توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران.

وقال ظريف في حديثه لشبكة سي إن إن الأميركية:"أقول بكل جدية إننا لانريد حربا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا"

وأنكر ظريف تدخل طهران في الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" قبل أيام، زاعما أن الهجوم جاء من من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن.

وجاءت تصريحات ظريف بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن هناك "العديد من الخيارات للتعامل مع إيران،من ضمنها الخيار العسكري"، لافتا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال 48 ساعة.

وكانت السعودية قد كشفت بالأدلة الدامغة، أن الهجمات الـ14 من سبتمبر، والتي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو"، لم تنطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".