الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف

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أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي لوكالة "رويترز" إصدار التأشيرات.

وكان ظريف قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حاول تأخير إصدار التأشيرات للوفد الإيراني.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، بإمكانية عدم حضور الرئيس الإيراني، اجتماعات الجمعية العامة، مرجحة "إلغاء الزيارة إذا لم تصدر تأشيرات الرئيس روحاني والوفد المرافق في الساعات القليلة القادمة".