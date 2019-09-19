بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: أميركا أصدرت تأشيرتي دخول لروحاني وظريف لحضور اجتماعات زعماء العالم الأسبوع المقبل

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أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن "الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تسمحان لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وأكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي ل"رويترز" "صدور تأشيرتي الدخول".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عبر "تويتر" أن "الوزير محمد جواد ظريف سيغادر إلى نيويورك الجمعة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تقارير سابقة عن تأخير الولايات المتحدة إصدار التأشيرات المطلوبة للزيارة"، وقال: "وزير الخارجية ظريف سيغادر إلى نيويورك في وقت مبكر من صباح الجمعة لحضور الجلسة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".