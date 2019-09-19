living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحطم مقاتلة أف16 بلجيكية في فرنسا

19
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تحطمت مقاتلة "أف-16" بلجيكية في غرب فرنسا، لكن طياريها تمكنا من القفز منها والنجاة بنفسيهما على الرغم من أن مظلة أحدهما علقت بسلك كهرباء للتوتر العالي قبل أن يتم إنقاذه، بحسب السلطات الفرنسية.

وقالت السلطات المحلية في منطقة موربيهان في شمال غرب فرنسا في بيان إن "الطيار ومساعده تمكنا من القفز (من الطائرة) قبل تحطمها. لقد عثر على كليهما وهما على قيد الحياة".

وتمكنت فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المنطقة من إسعاف الطيار الأول بسرعة، ثم توجهت إلى الطيار الثاني فوجدته متدليا من مظلته التي علقت بسلك كهرباء للتوتر العالي.

وظل الطيار معلقا بالسللك قرابة ساعتين إلى أن تولت طواقم الإطفاء إنزاله بمساعدة متخصصين بالشبكة الكهربائية.

وبحسب السلطات فإن "الطيار ومساعده هما في حال طوارئ نسبية. إنهما على قيد الحياة وجريحان".

ولم يتضح في الحال سبب الحادث.

وكان العسكريان في رحلة تدريب عندما تحطمت طائرتهما بين لاندول وبلوفينر، في مكان يسمى غيرنيك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout