A + A -

اقتحمت سيارة مجهولة، أمس الثلاثاء، مدخل برج "ترامب بلازا" الشهير في ولاية نيويورك، الذي يملكه الرئيس الأمريكي، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن السيارة كان يقودها رجل مجهول، وليس من الواضح حاليا ما إذا كان بكامل وعيه، مشيرة إلى أن أحد العاملين في بهو الفندق أصيب.

وقالت الشرطة إن الحادث ربما وقع عن طريق الصدفة، وأن السائق تصرف عن غير قصد، وجار التحقيق.

نشر مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" في نيويورك، توني أييلو، مقاطع فيديو من مكان الحادث تظهر الأضرار وأعمال التنظيف، لافتا إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي.سيارة تقتحم مدخل برج "ترامب بلازا" في نيويورك...