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ترامب يهدد ايران بالخيار العسكري

18
SEPTEMBER
2019
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك "العديد من الخيارات للتعامل مع إيران، بما يشمل الخيار العسكري"، لافتا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال 48 ساعة.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، على خلفية الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، أن واشنطن "لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية"، مضيفا أنها الآن "تعرف كل ما حدث تقريبا".

واستطرد ترامب بالحديث، مؤكدا أن "تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا"، مؤكدا أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة.

جاء ذلك بعد أن كشفت السعودية بالأدلة الدامغة، الأكاذيب التي أطلقتها إيران ولا تزال تطلقها، بهدف التنصل من الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وفي مؤتمر صحفي بالرياض، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.

وقال: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".

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