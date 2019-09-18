living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الأمريكية تعتقل فتاة كانت تريد التلذذ بقتل 400 شخص

18
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتقلت الشرطة الأمريكية فتاة هددت بإطلاق النار على الجميع في مدرستها السابقة وقتلهم بمتعة ومرح، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".
 
الشرطة الأمريكية تعتقل فتاة كانت تريد التلذذ بقتل 400 شخصالولايات المتحدة تنجو من 3 مجازر جماعية
وذكرت الشرطة أن الفتاة أليكسيس ويلسون البالغة من العمر 18 عاما، أبلغت زملاءها بأنها "ستطلق النار على 400 شخص من أجل المتعة والمرح" وعرضت عليهم مشاهد شريط فيديو تظهر فيها مهارتها وهي تطلق النار بشكل عشوائي من بندقية آلية اشترتها حديثا.
 
وعثرت الشرطة على بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة لها في منزل هذه الفتاة بعد تفتيشه.
 
وقال شريف الشرطة، عرفت والدة ويلسون أن ابنتها كانت تمتلك أسلحة، لكنها لم تعر ذلك أي أهمية، لأن "أليكسيس كانت دائما تستخدم السلاح وتطلق النار، كما كانت تخرج للصيد سابقا".
 
ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، تم سابقا طرد الفتاة من المدرسة التي هددت بارتكاب مجزرة فيها بسبب مشاركتها في عدة حوادث عنف.
 
وتتكرر في الولايات المتحدة، حيث يسمح بشراء الأسلحة النارية، حالات إطلاق النار في الأماكن العامة، بما في ذلك في المدارس.
 
وأفاد موقع Mass Shooting Tracker، بمقتل 94 شخصا وإصابة 292 آخرين، فقط في أغسطس من هذا العام، نتيجة إطلاق النار في الأماكن العامة في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout