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حلمت بابتلاع خاتمها ثم استيقظت لتكتشف المفاجأة الكبرى

18
SEPTEMBER
2019
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في منام مخيف على متن قطار، رأت شابة أنها تبتلع خاتم خطبتها لتحميه من "الأشرار"، لتصحى من غفوتها لاحقا وتكتشف مفاجأة غريبة.

ونشرت جينا إيفانز منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك، لتروي القصة التي وصفتها بـ"الطريفة"، قائلة إنها كانت على متن قطار مع خطيبها بوبي هويل، عندما رأت في منامها أن مجموعة من "الأشرار" صعدوا على متن القطار، لذا أرادت أن تحمي خاتمها فقامت ببلعه وشرب الماء للتأكد من أنه لم يعد في فمها.

وعندما استيقظت، قالت إيفانز إنها شعرت بالصدمة عندما لم تجد الخاتم، وأيقظت خطيبها لتخبره بالقصة، ثم توجها إلى المستشفى مباشرة بعدما اكتشفت أنها ابتلعته بالفعل.

وقرر الأطباء إخضاع إيفانز للتنظير العلوي وإخراج الخاتم، ليقوم خطيبها بتقديمه لها مرة أخرى، حسب ما ذكر موقع "إن بي سي".

ومزحت إيفانز مع أصدقائها على فيسبوك من خلال المنشور، قائلة: "انتظرت طويلا كي أحصل على ذلك الخاتم، وسوف أتزوج بوبي هويل".

وأضافت: "بوبي أعاد لي الخاتم أخيرا هذا الصباح.. أعد بألا ابتلعه مرة أخرى. ما زلنا متفقين على الزواج وكل شيء على ما يرام في العالم".

واستطرد قائلة: "أنا ممتنة جدا بأن بإمكان الجميع الضحك على هذه القصة الآن، لأنها بالفعل قصة طريفة".

ومن المفترض أن هويل وإيفانز سيتزوجان في مايو من عام 2020.

 

 

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