living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتل زوجته وأطفاله الأربعة.. ثم أكمل "المأساة"

18
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير أمنية أميركية أن رجلا قتل زوجته و4 أطفال صغار، ثم قام بتخزين جثثهم لعدة أسابيع قبل أن يتخلص منها في نهاية المطاف في ولاية مختلفة.

فقد ذكرت تقارير أن السيدة كاسي جونز، من ولاية فلوريدا، وأولادها الأربعة، أيانا جونز (عام واحد) وميركالي جونز (عامان) وبريستون باورز (5 أعوام) وكاميرون باورز (10 أعوام)، فقدوا ولم يشاهدوا منذ أكثر من 6 أسابيع.

وأفادت تقارير أن الزوجة والأطفال الأربعة شوهدوا لآخر مرة قبل شهر ونصف في منطقة أوكالا، واعتبر المحققون أن الأسرة المفقودة في خطر، وذلك قبل أن يتم العثور على جثة كاسي يوم الأحد.

وبعد العثور على جثتها، أصدرت الشرطة أمرا بالقبض على الزوج مايكل جونز جونيور بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وبعد ساعات عثرت الشرطة على جثث الأطفال الأربعة بالقرب من مقاطعة برانتلي في ولاية جورجيا.

وقال شريف مقاطعة ماريون، بيلي وودز، إن الشرطة استجوبته بعد العثور على جثة كايسي وقادهم إلى أماكن إخفاء جثث الأطفال الأربعة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الجريمة، قالت الشرطة إن العائلة قتلت في فلوريدا، حيث تم تخزين جثثهم لأسابيع قبل أن يقوم بنقلها إلى جورجيا.

وتقول الشرطة إنه سيتم قريبا توجيه المزيد من التهم مايكل جونز.

وقبل العثور على جثة كاسي، قالت والدتها نيكي لقناة "فوكس 35" إنه لم تشعر أبدا بالخوف قبل أن تكتشف فقدان ابنتها، مضيفة إنهم "لا يعرفون أين هي. ذهبوا لتفقد منزلها وأنا ذهبت إليه أيضا فكان المنزل فارغا".

وأوضحت أن كاسي هي ابنتها الوحيدة، بينما قالت إن أحفادها هم "كل عالمها" وأنها لا تعرف ماذا تفعل من دونهم.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout