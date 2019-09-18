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أنقذت "آيفون" الغارق في النهر.. واكتشفت مفاجأة بعد شحنه

18
SEPTEMBER
2019
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فوجئت امرأة بالقدرات الخارقة لهاتف "آيفون"، بعد أن عثرت على واحد على ضفة نهر التيمز في العاصمة البريطانية لندن وهو مبلل تماما، ليعود للعمل بشكل طبيعي.

وأوضحت لويز برينتيس، أنها كانت تسير على ضفة نهر التيمز، عندما عثرت على هاتف "آيفون"، فقررت أن تلتقطه وتحاول العثور على مالكه.

وقالت برينتيس لصحيفة "ميرور" البريطانية، إنها وضعت الهاتف في وعاء يحتوي على الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة لإصلاح هواتفهم بعد تعرضها للبلل.

وبعد يومين كاملين داخل وعاء الأرز، أخرجت برينتيس الهاتف وشحنته، لتفاجأ بأن الهاتف عاد للعمل بشكل طبيعي تماما دون أي عطل.

وبتفحص بيانات الهاتف، تمكنت برينتيس من العثور على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في بريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.

ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.

يشار إلى أن برينتيس لم توضح نوع هاتف آيفون الذي عاد للعمل بعد "الغرق"، إلا أن الصورة تظهر أنه إما "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".

 

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