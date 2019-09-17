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رؤساء المؤسسات القضائية الجدد يقسمون اليمين امام رئيس الجمهورية.. الرئيس عون: قسمكم هو استمرار للقسم الذي اديته قبل ثلاث سنوات تقريبا

17
SEPTEMBER
2019
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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء المؤسسات القضائية الذين عيّنهم مجلس الوزراء في جلسته السابقة الى تحمل مسؤولياتهم بتجرد ونزاهة، والقيام بواجباتهم كاملة تحقيقا للعدالة والمساواة، وتطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. وقال الرئيس عون مخاطبا رؤساء المؤسسات القضائية الذين ادّوا قسم اليمين امامه: "ان قسمكم هو استمرار للقسم الذي اديته انا قبل ثلاث سنوات تقريبا. واني إذ اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم، ثقوا بأنني الى جانبكم لتلبية حاجاتكم وحاجات السلطة القضائية."
 
وكان توالى على قسم اليمين، في حضور وزير العدل القاضي البرت سرحان، السادة: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس. 
 
وفي خطوة لافتة، سلّم القضاة الثلاثة عبود وعويدات والياس رئيس الجمهورية كتبا برفع السرية المصرفية عن اموالهم مع افراد عائلاتهم. وقد نوه الرئيس عون بهذه المبادرة. 
 
كذلك اقسم اليمين امام رئيس الجمهورية، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس. 
 
وكانت صدرت اليوم مراسيم التعيينات الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء. 
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