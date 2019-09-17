الخطبة على طريقة القوات الخاصة.. موضة جديدة تجتاح روسيا

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من المتعارف في الغرب أن يتقدم الشبان للخطبة من خلال باقة ورد أو عبر عرض خاتم، لكن البعض في روسيا ابتكر طريقة "غريبة" في عرض الزواج.

وبحسب ما نقل موقع "أوديتي سنترال" المتخصص بالأخبار الغريبة والطريفة، فإن بعض الشبان الروس باتوا يستعينون بشركات مختصة في تنظيم الحفلات، حتى يذهبوا إلى الخطبة، فيما يشبه حملة أمنية ضد مجرمين بالغي الخطورة.

وبموجب هذه الطريقة الغريبة، يرتدي الشاب الخاطب، لباسا شبيها بما يرتديه عنصر من قوات الشرطة الخاصة، ويصبح ملثما وهو يحمل سلاحا رشاشا في يده، كما لو أنه في الطريق إلى اعتقال عصابة خطيرة حسبما ذكرت تقارير إعلامية روسية.

وحين يصل الشاب إلى الفتاة، يقدم عرضه وهو محاط بأشخاص آخرين يرتدون زي القوات الخاصة.

وانتشرت هذه العادة بشكل ملحوظ في روسيا مؤخرا، وتجري إقامة هذه "الحفلات الاستثنائية" من قبل شركات يديرها أشخاص سبق لهم أن عملوا في الأمن وهيئات إنفاذ القانون.

ويقول سيرجي رودكين، وهو مؤسس شركة "سبيتسناز" المختصة في إقامة هذا النوع من الحفلات، إن الأمر صار شائعا حتى أنه فتح 14 فرعا في عدة مناطق من روسيا ولم يعد مقتصرا على العاصمة موسكو.

وأوضح رودكين أنه بدأ بإقامة هذه الحفلات على نحو مجاني، لفائدة بعض الأصدقاء، في 2010، لكنه حول الأمر إلى مشروع مربح حين تلقى طلبات كثيرة.

ويتوجب على الشخص الذي يريد القيام بالخطبة على هذه الطريقة، أن يوقع تعهدا يتحمل فيه المسؤولية عما يمكن أن يقع لدى الطرف الآخر من اضطرابات صحية ناجمة عن الصدمة مثل النوبة القلبية.