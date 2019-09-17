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طائرة تتأخر عن موعد إقلاعها.. والسبب "غريب"

17
SEPTEMBER
2019
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أرجئ إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "اير انديا" بعد أن حطّ سرب من النحل على نافذة قمرة القيادة وهاجم موظفين في المطار حاولوا إزالته، وفق ما أفاد مسؤولون.
 
وحط النحل على النافذة قبيل إقلاع الطائرة من مدينة كالكوتا شرقي البلاد، الأحد، وفيها 136 راكبا بينهم وزير الإعلام في بنغلادش.
 
وحاول موظفون طرد سرب النحل ما أدى إلى غضبها وعندما فشلت مسّاحات الزجاج الأمامي بذلك قرر المسؤولون استخدام المياه.
 
وقال المسؤول في المطار كوشيك باتشاريا لوكالة "فرانس برس": "تم استخدام خراطيم المياه المخصصة للحرائق لإزالة النحل بعد عملية استمرت ساعة تقريبا".
 
وأقلعت الطائرة المتجهة إلى ارغاتالا في شمال شرق الهند بعد تأخر دام ثلاث ساعات ونصف الساعة.
 
ويشكل النحل سربا عندما تغادر الملكة المستعمرة بحثا عن مكان جديد مع آلاف من شغالات النحل.
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