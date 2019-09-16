أردوغان بشأن قصف المنشآت النفطية السعودية: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا

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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تعليقه على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إلى تذكر من الذي شن الحملة العسكرية في اليمن.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا، تركيا، إيران)، في أنقرة: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء [الدولة] بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها. ما الذي يمكن أن تفعله الدول المتقدمة لليمن وسوريا؟ والكارثة الموجودة في فلسطين، ولكن للأسف، يحارب المسلمون الآن المسلمين. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت [الكارثة]".