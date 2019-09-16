living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينها دولتان عربيتان... أخطر 20 دولة على سكانها في 2019

16
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر موقع InterNations، المختص في بحث أوضاع المقيمين والعاملين في الخارج، قائمة بأخطر دول في العالم على المقيمين على أرضها.
 
واستند الموقع في نتائجه إلى تقييمات 20259 شخصا من 182 جنسية، أقاموا وعملوا على أرض 187 دولة حول العالم، وجاءت آراؤهم سواء بالسلب أو الإيجاب وفقا لمعايير جودة الحياة في هذه الدول وتكلفة المعيشة، والأمن والأمان.
 
ونشرت مجلة "فوربس" التقييم الخاص بعامل الأمن والأمان، والذي تم التقييم فيه وفقا لثلاثة معايير، هي الهدوء النفسي والسلامة الشخصية والاستقرار السياسي، وفيما يلي أخطر الدول على ساكنيها، والأسباب الرئيسية لدخولها التصنيف، وفقا لآراء المشاركين في المسح.
 
1-البرازيل: شعور بالخوف الدائم بسبب عدم المساواة والاضطرابات السياسية.
 
2-جنوب أفريقيا: الافتقار لحرية المشي في أي مكان وزيادة الجريمة بسبب العنصرية.
 
3-نيجيريا: صعوبة السير في الشوارع بحرية وعدم الأمان في الاختلاط بالنيجيريين.
 
4-الأرجنتين: لا يوجد أمان مالي بسبب التقلبات الاقتصادية، والناس غير ودودين.
 
5-الهند: غير آمنة على النساء إذ يتعرضن للمضايقات الجنسية، وارتفاع معدلات التلوث.
 
 
6-بيرو: صعوبة تكوين صداقات مع السكان المحليين، وسوء ظروف العمل.
 
7-كينيا: الطرق غير آمنة، يتعرض الأجانب لعمليات الاحتيال والسرقة.
 
8-أوكرانيا: الفساد، واستغلال الأجانب.
 
9-تركيا: العنصرية وعدم الحرية السياسية.
 
10-كولومبيا: ارتفاع معدل الجريمة، والفساد والعنصرية ضد الأجانب.
 
11- المكسيك: تزايد جرائم العصابات، والفساد الذي ينهب أموال الشعب.
 
12-بريطانيا: العنصرية وازدحام المناطق السكنية وارتفاع الأسعار.
 
13- مصر: ضعف البنية التحتية والازدحام المروري وسوء حالة المباني.
 
14- الفلبين: قوانين تقيد حرية الأجانب وبنية تحتية سيئة، وقلة المساحات الخضراء.
 
15- إيطاليا: زيادة البيروقراطية، صعوبة الحصول على الرعاية الصحية.
 
16- الولايات المتحدة الأمريكية: ضعف السيطرة على تداول الأسلحة، وكراهية الأجانب.
 
17- إندونيسيا: التطرف الديني، وزيادة الفساد، وضعف الرعاية الصحية.
 
18- اليونان: البيروقراطية، وضعف التعليم والخدمات الحكومية.
 
19- الكويت: العنصرية ضد الأجانب، عدم الالتزام بالمعايير البيئية.
 
20-تايلاند: الفساد وضعف الخدمات الحكومية، والفوضى وعدم النظافة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout