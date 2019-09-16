مقتل 7 أشخاص في سقوط طائرة كولومبية

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لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر سقوط طائرة صغيرة كانوا يستقلوها، جنوب غربي كولومبيا.

وصرح رئيس بلدية مدينة بوبايان الكولومبية وهيئة الطيران المدني بأن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من المدينة الواقعة في جنوب غرب كولومبيا، مما أدى إلى مقتل سبعة ركاب من بين تسعة كانوا على متن الطائرة، بحسب "رويترز".

ووقع الحادث بعد دقائق قليلة من إقلاع الطائرة المملوكة لشركة محلية صغيرة من مطار المدينة التي يقطنها 270 ألف شخص وتحيط بها الجبال. وقال رئيس البلدية سيزار غوميز إن الراكبين الآخرين أُصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى حيث يتلقيان العلاج.

وأوضحت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاءً من الطائرة متناثرة فوق منازل في المنطقة. وقال غوميز إنه اجتمع مع مجموعة عمل لمساعدة السكان الذين تضرروا، فيما قالت هيئة الطيران المدني الكولومبية في بيان إنها تحقق في سبب الحادث.