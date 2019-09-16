أسعار النفط ترتفع أكثر من 10% بعد الهجوم على السعودية

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10 في المئة الاثنين حسب ما أفادت وكالة بلومبرغ، بعدما أدّى هجوم بطائرات مسيّرة السّبت على البُنية التحتيّة النفطيّة في السعوديّة إلى خفض الإنتاج السعودي إلى النّصف.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 10,68% إلى 60,71 دولاراً، فيما ارتفع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 11,77% إلى 67.31 دولاراً بعد الهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين لأرامكو، استنادًا إلى المصدر نفسه.

وكالة رويترز، من ناحيتها، قالت إن أسعار النفط صعدت ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق الأحد.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولارا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولارا للبرميل.