ترامب اتصل بولي العهد السعودي: الهجمات على معملي أرامكو لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي والعالمي

A + A -

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد في المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد فيه الأخير "استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها"، ومشددا "على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي".

وأضافت وكالة "واس" أن ولي العهد السعودي أكد خلال الاتصال أن "للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".