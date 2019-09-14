أغرب سرقة من قصر.. اختفاء "مرحاض ذهبي" بمليون إسترليني

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تعرض قصر بلينهايم الشهير جنوبي بريطانيا إلى واقعة سرقة غريبة في وقت مبكر من صباح السبت، الأمر الذي استدعى إغلاق مرافق القصر، وفقما ذكرت تقارير صحفية محلية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "المرحاض الذهبي"، الذي جرى تثبيته قبل أيام قليلة سرق من داخل القصر، علما أن قيمته تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني، حيث إنه مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.

لكن إذاعة أوكسفورد أفادت أن الشرطة تمكنت من استرجاع المرحاض، بعد وقت قصير من سرقته.

وتابع المصدر: "تمت عملية السرقة من القصر، الذي يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، خلال الليل".

وأعلنت السلطات إغلاق القصر، السبت، بسبب "ظروف غير متوقعة".