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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ"ديكتاتوره المفضل"، وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7 الأخيرة في فرنسا.

وحسب الصحيفة الأميركية، فقد كان ترمب واقفا بانتظار اجتماع مع السيسي في فندق "Hotel du Palais" بمدينة بيارتيز الفرنسية، عندما سأل "أين ديكتاتوري المفضل؟" بصوت عال بما فيه الكفاية ليسمعه تجمع صغير من المسؤولين الأميركيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان اعتقادهم أن ترمب قال ذلك مازحا، لكنهم أشاروا إلى أن سؤاله قوبل بصمت مذهل.



وكان ما لا يقل عن 10 مسؤولين أميركيين وثلاثة مسؤولين مصريين ينتظرون وصول السيسي إلى بيارتيز صباح يوم 26 أب للقاء ترمب.

وحسب شهود العيان، فإن من بين الحاضرين من الجانب الأميركي كان وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

وذكرت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي قد سمع ذلك. ورفض البيت الأبيض التعليق على الحدث، في حين قالت الصحيفة إنها لم تتمكن من الاتصال بالمسؤولين المصريين للتعليق.

هذا والتقى ترمب السيسي وأشاد بعلاقته معه، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.