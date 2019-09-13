مقتل 6 جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية

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قتل 6 جنود اماراتيين في "تصادم آليات عسكرية" فيما كانوا في الخدمة، وفق ما افادت ابو ظبي الجمعة.

والامارات أحد أركان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ولم توضح ابو ظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة الحوثيين.

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة "استشهاد ستة من الجنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

واعلنت السلطات الاماراتية في تموز عزمها خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على ان جنودها "لن يغادروا البلاد".