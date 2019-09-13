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أقدم على قتل نفسه في بث مباشر مع حبيبته

13
SEPTEMBER
2019
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أقدم رجل يحمل الجنسية السريلانكية على شنق نفسه في الكويت، ووثق عملية انتحاره كوداع أخير لـ"حبيبته" وهي من التابعية السيريلانكية ايضاً التي تقطن معه بنفس البناية.
 
وقام الرجل بإجراء مكالمة "فيديو" مع حبيبته وهو في حالة غير طبيعية، ثم وثق عملية انتحاره شنقًا، فسارعت إليه محاولة إنقاذه، لكنها وصلت متأخرة وكان قد فارق الحياة.
 
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الرجل ربط حبلًا في سقف غرفته وعلقه في رقبته، موثقًا عملية انتحاره أمام عينيْ خطيبته في مكالمة فيديو مباشرة، ووسط ذهول جارته التي خرجت من مسكنها مهرولة إلى شقة حبيبها، وحاولت كسر الباب إلا أنها فشلت، فساعدها أحد الجيران وهو باكستاني الجنسية.
 
وبعد تمكنهما من كسر الباب، وجدا الرجل مُلقى على الأرض، حيث قاما بمحاولة إنعاشه إلا أنهما فشلا في ذلك، فأبلغا عمليات وزارة الداخلية.
ونقل رجال الأمن فور وصولهم الرجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة عند وصوله إليها.
 
الى ذلك قالت "حبيبته" في التحقيقات إنها لاحظت أثناء مكالمته معها أنه كان في حال غير طبيعية، لكنها لا تعلم مطلقًا لِمَ أقدم على قتل نفسه.
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