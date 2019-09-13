بايدن يعد بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

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أعرب جوزيف بايدن، المرشح الديمقراطي الذي يحتمل أن ينافس الرئيس دونالد ترامب على الرئاسة، عن اعتقاده بأن واشنطن يمكنها مكافحة الإرهاب في أفغانستان دون وجود قوات أمريكية هناك.

بايدن يعد بسحب القوات الأمريكية من أفغانستانبايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة في "موقف رهيب"

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق هذا يوم الخميس في مناظرة تلفزيونية في هيوستن بتكساس، بثتها شبكة ABC التلفزيونية.

ووفقا لبايدن، يمكن للولايات المتحدة أن تحمي نفسها من الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات في أفغانستان إذا شنت غارات جوية على المتطرفين. وفي رأيه، يجب على واشنطن "الإصرار على أن توفر باكستان قواعد" للطيران الأمريكي.

وأضاف "لسنا بحاجة إلى قواتنا هناك (في أفغانستان). سأعيدهم إلى بلادهم". لكن نائب الرئيس الأمريكي السابق لم يحدد الإطار الزمني الذي سيفعل فيه هذا الانسحاب.

ويعتبر بايدن الآن الزعيم الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام المقبل، ووفقا للدراسات الاستقصائية، كان معدل شعبية نائب الرئيس السابق في الأيام الأخيرة عند مستوى يتراوح بين 22% و 33%.