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طيار يصاب بالذعر أثناء الهبوط ويغادر قمرة القيادة

13
SEPTEMBER
2019
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أصيب طيار مساعد بموجة ذعر شديدة أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة EasyJet في اسكتلندا، ما أجبر قائد الطائرة على تنفيذ الهبوط بمفرده.
 
وقال موقع Mirror البريطاني، إن الحادث وقع مع طائرة كانت تقل 148 راكبا. وكشف التحقيق أن قائد الطائرة ومعاونه تمكنا قبل يوم من الحادث، من تنفيذ هبوط ناجح لطائرة كانت متجهة من غلاسكو إلى منتجع بالما مايوركا الإسباني، ولكن أثناء الهبوط، تعرضت الطائرة لرياح قوية، ما اضطرها للقيام بدورة ثانية حول المطار.
 
وفي اليوم التالي، قام الطاقم نفسه بتنفيذ رحلة العودة من بالما مايوركا إلى غلاسكو، ولكن عند الهبوط، تعرض الطيار المساعد لموجة خوف ما دفعه إلى مغادرة قمرة القيادة وترك قائد الطائرة بمفرده هناك.
 
وتمكن قائد الطائرة المخضرم (50 عاما) من تنفيذ الهبوط بمفرده بنجاح، مستفيدا من مساعدة مركز المراقبة الأرضي. وأشار قائد الطائرة إلى أن زميله كان غاضبا ومكتئبا طوال كل الرحلة.
 
وعقب الهبوط، حصل الطيار الثاني على مساعدة طبية، واعترف في وقت لاحق بأنه واجه الرياح القوية لأول مرة في حياته المهنية، وكذلك لأول مرة كان عليه تنفيذ هبوط من الدورة الثانية.
روسيا اليوم
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