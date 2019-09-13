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ترامب يسمي خصمه بانتخابات 2020.. ويحذر من "الخطأ الكبير"

13
SEPTEMBER
2019
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ نائب الرئيس السّابق جو بايدن سيتفوّق على منافسيه الديمقراطيّين ليُصبح مرشّح حزبه للانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، في حال لم يقترف "خطأ كبيراً".
وقال ترامب لصحفيّين قبل مغادرته إلى مدينة بالتيمور قرب واشنطن "أعتقد أن بايدن سيتوصل إلى ذلك في حال لم يقترف خطأ كبيراً".
 
وكان الرئيس الجمهوري يتحدّث قبل ساعتين من بدء المناظرة بين 10 مرشّحين للانتخابات التمهيديّة الديمقراطيّة. ويتصّدر جو بايدن السباق، يليه السناتور المستقلّ بيرني ساندرز والسناتورة إليزابيث وارن.
 
وقال ترامب "سيكون واحدًا من هؤلاء الثلاثة"، مشيراً إلى أنه سيشاهد إعادة بثّ للمناظرة بعد خطابه في بالتيمور.
 
وأضاف الرئيس أنّ هؤلاء المرشّحين هم في المقدّمة "لكن في السياسة لا نعلم أبدًا" ما قد يحصل، مشيراً إلى أنّ هؤلاء "مختلفون جدًا" عن بعضهم.
 
وهزئ ترامب مراراً من بايدن، ولقبّه بـ"جو النعسان".
 
ويبدأ موسم الانتخابات التمهيديّة في الحزب الديمقراطي فقط بجدّية في مؤتمرات أيوا الانتخابيّة في فبراير المقبل.
 
ويتساءل بعض المحلّلين عما إذا كان بايدن (76 عاماً) يملك القدرة على التحمّل للاستمرار في المقدّمة.
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