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بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف "الجثة المفقودة"

13
SEPTEMBER
2019
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في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يظهر بعدها أبدا، أو على الأقل حتى وقت قريب.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت عملية البحث عن مولت، لكنها توقفت بعد أن عجز الجميع عن العثور عليه، ولم تظهر أي خيوط تدل على مكان وجوده.

لكن وبعد مرور قرابة 22 عاما، وبفضل برنامج "غوغل إيرث" عثر على بقايا ورفات مولت، عن طريق الصدفة البحتة، بحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

فقد قام شخص بمحاولة تكبير وتقريب صور التقطتها الأقمار الصناعية من غوغل لحيه السابق في فلوريدا، ولاحظ ما يشبه السيارة مغمورة في بحيرة، وفقا لما مكتب شريف (مأمور) مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب الشريف تيري باربيرا، الخميس، إن أحد السكان السابقين في حي "غراند آيلز" في ولنغتون بولاية فلوريدا كان يتفقد الحي على غوغل إيرث، عندما قام بتكبير المشهد في البحيرة، ورأى ما يشبه سيارة.

وأضافت أن الساكن السابق في الحي اتصل بالمالك الحالي للمنزل، الذي لجأ إلى استخدام طائرة درون صغيرة لتصوير الموقع، وتأكيد ما شاهده المستأجر السابق، وهو سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله.

وسارع الرجل إلى الاتصال بمكتب الشريف في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، ووصلت عناصر الشرطة فيما بعد، إلى المنطقة، ليجدوا المظهر الخارجي لسيارة بيضاء وقد علاها تكلس شديد.

وقامت الشرطة بإخراج السيارة من البركة، وعثروا فيها بقايا هيكل عظمي، تم التعرف عليه بحسب النظام الوطني للمفقودين، ومجهولي الهوية، على أنها تعود إلى مولت.

ووفقا للمعلومات، فقد ذهب مولت إلى ملهى ليلي في نوفمبر 1997، وعندما هم بالمغادرة وحيدا قبيل منتصف الليل، لم تكن تظهر عليه أي آثار للسكر والثمالة، كما أنه كان قد اتصل بصديقته من النادي قائلا لها إنه سيعود إلى منزله في "لانتانا" قريبا.

وفي ذلك الوقت عندما اختفى مولت، كان الحي مازال قيد الإنشاء، لكن البركة كانت موجودة بالفعل.

وقال الرجل الذي عثر على السيارة بواسطة غوغل إيرث، باري فاي، لصحيفة بالم بيتش بوست، إنه عندما كان يقطن في ذلك الحي لم يلحظ أبدا وجود أي شيء غريب على شاطئ البركة.

وأضاف قائلا "لم أعتقد قط أنه سيكون هناك جثة تبلغ من العمر 22 عاما".

 

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