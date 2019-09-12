اكتشاف قارة مفقودة

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تمكنت مجموعة جيولوجيين من إثبات سبب ظهور واختفاء قارة "أدريا الكبرى" الواقعة بين قارتي أورآسيا وإفريقيا.

نشر الجيولوجيون نتائج دراستهم في مجلة Science، التي جاء فيها، أن القارة ظهرت قبل 250 مليون سنة، نتيجة انفصالها عن القارة القديمة البدائية الأكبر "غندوانا". تحركت "أدريا الكبرى" في البداية باتجاه الشمال بسرعة بضعة سنتمترات سنويا مع الدوران بعكس اتجاه عقارب الساعة.

بعد مضي نحو 130-150 مليون سنة اصطدمت بقارة أوروبا، ما نتج عنه انقسام "أدريا الكبرى" واختفت تحت أوروبا ولم يبق منها سوى بعض الأجزاء التي يمكن مشاهدتها في المنطقة بين إسبانيا وإيران.استمرت هذه الدراسة أكثر من 10 سنوات، لأنها تطلبت الحصول على موافقة عشرات الدول. وفقا للعلماء، منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط هي منطقة "فوضى جيولوجية"، وذلك لأن كل ما تبقى من الأجزاء نتيجة الاصطدام تحطمت ورميت.