بالصورة - الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة حاولت استهداف الجيش العراقي

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موقع الحشد الشعبي -

تمكن الفريق التكتيكي التابع للواء 26 في الحشد الشعبي المرابط في قاطع عمليات ديالى – منطقة كنعان، الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قطعات الجيش العراقي.

وقال إعلام اللواء في بيان، إن الفريق التكتيكي التابع للواء 26 في الحشد الشعبي المرابط في قاطع عمليات ديالى – منطقة كنعان رصد تلك الطائرة وعلى الفور سارع باستخدام المعدات التقنية التي يمتلكها وإسقاط الطائرة بنجاح.

وأضاف، أن الطائرة كانت تستطلع تمهيداً لاستهداف قطعات الجيش العراقي خلال الأيام القادمة، لكن قدرة قواتنا وسرعتها حالت دون ذلك.