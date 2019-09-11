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عاش قبل 77 مليون سنة.. الكشف عن أحد أكبر الزواحف الطائرة

11
SEPTEMBER
2019
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كشف علماء في كندا، عن نوع جديد من "التيروصورات"، وهي زواحف طائرة ضخمة كانت تعيش في العصر الطباشيري قبل ملايين السنين، ويبلغ باع جناحيها 10 أمتار، فيما يصل وزنها إلى 250 كيلوغراما.

ويعد هذا التيروصور الذي أطلق عليه اسم "كريودراكون بورياس"، وكان يعيش قبل 77 مليون سنة، أحد أكبر حيوانين طائرين وجدا على وجه الأرض.

ويساوي حجم الحيوان، تيروصورا معروفا هو "كيتسلكواتلس" (10.5 أمتار)، بحسب ما أوضح الباحثون الذين نشرت دراستهم في مجلة "جورنال أوف فيرتبريت باليونتولوجي".

وتم اكتشاف هذه المتحجرات قبل 30 سنة في مقاطعة ألبرتا الكندية، لكن العلماء ظنوا وقتها أنها مرتبطة بحيوان آخر عُثر عليه في ولاية تكساس الأميركية.

وتمكن العلماء حتى يومنا من تحديد أكثر من مئة نوع من التيروصورات في أميركا وأوروبا وآسيا.

وقال دافيد هوم، الباحث في جامعة كوين ماري في لندن والمشرف على البحوث: "إنه اكتشاف رائع. ونحن كنا نعلم بوجود هذا الحيوان، لكن بات في وسعنا الآن أن نثبت أنه كان مختلفا وأن نطلق عليه اسما".

وأوضح الباحث أن هذا الاكتشاف "يعطينا فكرة أفضل عن تنوع التيروصورات في أميركا الشمالية وتطورها".

وكان "كريودراكون بورياس"، كغيره من الزواحف الطائرة في العصر الطباشيري، لاحما يقتات على السحالي والثدييات الصغيرة وحتى الديناصورات الصغيرة.

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