أكثر مطار تأخيرا في الرحلات الجوية على مستوى العالم

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أفاد موقع "Lonely Planet" بأنه تم تأجيل نصف الرحلات الجوية التي أقلعت في الصيف الماضي من مطار ميكونوس اليوناني، الأمر الذي جعل هذا المطار أقل دقة في مراعاة المواعيد في العالم.

وأجرى خبراء الخدمة التي تتابع تأجيل الرحلات الجوية بالمطارات في جميع أنحاء العالم بحثا لتحديد المطارات في أوروبا والولايات المتحدة المتميزة بأكبر عدد من تأجيلات الرحلات في الصيف الماضي. وقالوا إن أكبر عدد من التأجيلات وقعت، إلى جانب مطار ميكونوس، في مطارت أثينا ولشبونة وبونتا ديل غادا وسانتوريني وميلانو والبندقية وليوبليانا.

وفي بريطانيا أصبح مطارا غاتويك وهيثرو بلندن الأقل دقة في البلد. وتم فيهما بشكل معتدل تأجيل 4 رحلات من 10. كما شهدت مطارات بريستول وإدنبرة وبرمنغهام تأجيلات عدة.

أما الولايات المتحدة فشهدت عدة حالات فاشلة في الجدول الزمني في مطارات عدة. وأشارت الخدمة بشكل خاص إلى مطاري لا غوارديا ونيوارك ليبيريتي في نيويورك. كما تسببت تأجيلات الرحلات الجوية في مطاري دالاس ولوس أنجلوس الدوليين وفي مطاري شارلوت دوغلاس في كارولينا الشمالية وهارتسفيلد جيكسون في أتلانتا في فشل خطط الركاب أيضا.

المصدر: نوفوستي